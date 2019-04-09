ЦИК отменила регистрацию нескольких международных наблюдателей от "CANADEM"

Во вторник состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, в ходе которого Комиссия рассмотрела поступившее к ней обращение и отменила регистрацию 4 официальных наблюдателей от международной организации "CANADEM".

"Рассмотрев соответствующее обращение, Комиссия отменила регистрацию 4 официальных наблюдателей от международной неправительственной организации "CANADEM" на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - сообщает пресс-служба ЦИК во вторник вечером.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 150 официальных наблюдателей от международной неправительственной организации "CANADEM" на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.