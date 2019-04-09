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16:49 09.04.2019

Зеленский обещает вернуть на родину всех украинских пленных

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Зеленский обещает вернуть на родину всех украинских пленных

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский благодарит украинских военных за поддержку и защиту Украины, обещает, что всех пленных вернет на родину.

"Я хочу поблагодарить каждого военного за поддержку. Вы для меня, для каждого украинца настоящие герои, герои не из фильмов, не из книг, а реальные герои, которые защищают свободу и демократию Украины… Благодарю всех – от Широкино до Станицы Луганской, каждого патриота", - сказал В.Зеленский в видео, размещенном на его странице в Фейсбуке.

Он выразил благодарность всем и заверил, что "всех вернем обязательно". "…Наши нацгвардейцы, наши летчики, наши моряки, наши пленные. Всех вернем обязательно", - заверил В.Зеленский.

Кандидат на пост президента подытожил: "Я вас не подведу".

Теги: #военные #зеленский
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