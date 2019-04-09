Выборы2019

Выборы

15:48 09.04.2019

Гриценко о бордах и газетах с изображением Порошенко и Путина: Это опасно для страны, ее сознательно раскалывают пополам

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Гриценко о бордах и газетах с изображением Порошенко и Путина: Это опасно для страны, ее сознательно раскалывают пополам

Экс-кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что штаб кандидата в президенты Петра Порошенко своей агитационной рекламой, где П.Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину, раскалывает страну пополам.

"Это опасно для страны! Такой рекламой и газетами, которые уже раздают штабы Порошенко - страну сознательно раскалывают пополам. В 2004-м это делали российские технологи в штабе Януковича. Сейчас это делает действующий гарант - гарант целостности и единства Украины?! Также это прямое и безосновательное оскорбление и пренебрежение в адрес 85% людей, которые в первом туре отдали голоса за других кандидатов. Это оскорбление и пренебрежение в адрес и тех 1306450 людей, которые проголосовали за меня", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

При этом А.Гриценко подчеркнул, что его рекламы такого же содержания "Вы не видели и не увидите никогда!".

"Выборы выборами, но не должность важна и не любой ценой - страна и ее будущее должны быть на первом месте. Порошенко этого не понял и уже не поймет. И даже эта, позорная и разрушительна для страны реклама - ему уже не поможет", - добавил политик.

Теги: #реклама #порошенко #выборы #гриценко
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