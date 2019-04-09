У Зеленского заявляют, что под одним из офисов "Зе!Команды" планируются провокации, к участию в которых привлекают столичных студентов

Сегодня, 9 апреля, под одним из офисов команды кандидата в президенты, лидера студии "Квартал-95" Владимира Зеленского планируются провокации, к участию в которых привлекают студентов киевских университетов и предлагают им за это деньги.

"Сегодня под одним из "Зе!Офисов" планируются провокации. По высшим учебным заведениям Киева активно набирают студентов для участия в сомнительной акции и предлагают за это деньги. Мы понимаем, почему соглашаются на такие провокационные действия. К сожалению, ситуация в стране сложилась такая, что студентам надо искать любые возможности, чтобы дополнительно заработать деньги на жизнь", - говорится в сообщении на странице команды В.Зеленского в Facebook.

При этом отмечается, что один из сотрудников контакт-центра "Зе! Команды" получил приглашение на эту акцию в Telegram-канале.