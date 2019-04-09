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Выборы

15:01 09.04.2019

Руководство МВД и Нацполиции обсудили расстановку правоохранителей в случае дебатов на НСК "Олимпийский"

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Руководство МВД и Нацполиции обсудили расстановку правоохранителей в случае дебатов на НСК "Олимпийский"

Руководство Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции обсудили расстановку сил и средств правоохранительных органов в случае дебатов кандидатов в президенты Украины на НСК "Олимпийский".

Как сообщает во вторник департамент коммуникации Нацполиции, на НСК состоялось выездное координационное совещание при участии первого заместителя главы МВД Украины Сергея Ярового, главы Нацполиции Сергея Князева, главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина, руководства Национальной гвардии Украины, полиции Киева и дирекции стадиона.

"В частности, правоохранители обсудили количество личного состава, которое необходимо будет привлечь к обеспечению безопасности. Также речь шла о взаимодействии и координации действий всех подразделений системы МВД, которые будут участвовать в охране общественного порядка", - сказано в сообщении.

С.Князев отметил готовность полиции к обеспечению безопасности людей.

Как сообщалось, действующий глава государства, кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в эфире на телеканале "Украина" заявил, что ожидает 14 апреля кандидата на пост главы государства, шоумена Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

В свою очередь В.Зеленский заявил, что его дебаты с П.Порошенко состоятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

Теги: #дебаты #олимпийский #правоохранители #выборы
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