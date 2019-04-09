Аласания: Если кандидаты не придут на Общественное, их заменят

Если кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко не появятся на дебаты 19 апреля в студии Общественного вещателя, то их заменят чем-то нейтральным, заявил председатель НОТУ Зураб Аласания.

"На экране, если ни один из кандидатов не появится, у нас будет наготове что-то нейтрального характера, например, маленький зверек будет заворачивать своими ручками что-нибудь, и в то же время будет бегущая строка: Извините, кандидат ... не явился на дебаты", - сказал он на совместном брифинге ЦИК и Национальной телерадиокомпании во вторник, сообщает "Украинская правда".

При этом глава НОТУ заявил, что вся подготовительная работа будет сделана, она уже есть в смете, будет готова студия и модератор.

По словам З.Аласании, он не исключает того, что официальные дебаты могут совпадать по времени с ток-шоу, которое могут провести кандидаты на стадионе "Олимпийский".

Кроме того, председатель правления НОТУ добавил, что говорить о четких договоренностях пока невозможно, так как штабы кандидатов между собой продолжают "игру".

Также З.Аласания добавил, что штаб В.Зеленского предлагал провести дебаты на "Олимпийском", а потом приехать в студию Общественного, однако, по словам председателя правления НОТУ, это невозможно, поскольку встреча на стадионе запланирована на 19:00, а дебаты в студии - на 20:00.