Выборы2019

Выборы

13:02 09.04.2019

Глава ЦИК не видит целесообразности менять законодательные нормы проведения дебатов кандидатов в президенты Украины

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Глава ЦИК не видит целесообразности менять законодательные нормы проведения дебатов кандидатов в президенты Украины

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук отмечает, что в ЦИК пока не поступали обращения от кандидатов в президенты Украины по изменению нормативных актов, регулирующих формат проведения предвыборных дебатов.

"Никто из штабов кандидатов в президенты не обращался в Центральную избирательную комиссию по этому вопросу", - сказала она на брифинге во вторник в Киеве.

Т.Слипачук отметила, что постановление ЦИК, регламентирующее порядок проведения дебатов, четко соответствует международным стандартам проведения дебатов.

Она также указала, что закон "О выборах президента" предусматривает, что дебаты между кандидатами проводятся на Общественном телевидении за счет средств государственного бюджета, и ни ЦИК, ни кандидаты в президенты не имеют права менять законодательство.

Теги: #дебаты #слипачук #цик
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