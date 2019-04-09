Выборы2019

Выборы

12:26 09.04.2019

Ляшко: Ни я, ни моя команда не поддерживаем никого из кандидатов в президенты

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Ляшко: Ни я, ни моя команда не поддерживаем никого из кандидатов в президенты

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, участвовавший в первом туре президентских выборов, заявил, что он и его соратники не поддерживают никого из кандидатов в президенты, вышедших во второй тур.

"Ни я, ни моя команда не поддерживаем никого из кандидатов, никого из тех, что сегодня есть, мы не поддерживаем", - заявил политик с трибуны Верховной Рады на пленарном заседании во вторник.

О.Ляшко пояснил такую позицию тем, что кандидаты, которые претендуют на пост главы государства, соревнуются не идеями и программами, а анализами.

Как сообщалось, шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко в ходе состоявшегося 31 марта первого тура очередных выборов президента страны заручились наибольшей поддержкой избирателей (30,24% и 15,95% соответственно) и прошли во второй тур. Лидера Радикальной партии Олега Ляшко поддержали 5,4% избирателей.

Теги: #ляшко #выборы
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