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12:03 09.04.2019

Порошенко: Твердо убежден, что закон об импичменте нужен

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Порошенко: Твердо убежден, что закон об импичменте нужен

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон об импичменте нужен и готов к обсуждениям для выработки сбалансированного документа.

"Твердо убежден, что закон об импичменте нужен. Так же как и закон о временных следственных комиссиях. Уверен, в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу, и этот закон надо принимать как ответственность президента в случае нарушения им Конституции, совершения преступления", - сказал П.Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Хочу подчеркнуть, что после принятия Конституции в 1996 году мы 23 года даже не приблизились к закону об импичменте, и я первый президент, который готов вести дискуссию по этому поводу", - добавил он.

Теги: #законопроект #порошенко #импичмент
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