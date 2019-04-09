Порошенко: Твердо убежден, что закон об импичменте нужен

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон об импичменте нужен и готов к обсуждениям для выработки сбалансированного документа.

"Твердо убежден, что закон об импичменте нужен. Так же как и закон о временных следственных комиссиях. Уверен, в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу, и этот закон надо принимать как ответственность президента в случае нарушения им Конституции, совершения преступления", - сказал П.Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Хочу подчеркнуть, что после принятия Конституции в 1996 году мы 23 года даже не приблизились к закону об импичменте, и я первый президент, который готов вести дискуссию по этому поводу", - добавил он.