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Выборы

10:49 09.04.2019

Насалик вызывает команды Порошенко и Зеленского посоревноваться в жиме штанги и гантель, приз – 50 тыс. грн

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Насалик вызывает команды Порошенко и Зеленского посоревноваться в жиме штанги и гантель, приз – 50 тыс. грн

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик предложил командам кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского посоревноваться в спорте, в частности, в жиме штанги и гантель.

"Я предлагаю посоревноваться ЗЕ команде и команде "Украине нужен Порох" в спорте, который, как всегда, объединяет. Участники – 40 млн граждан, дисциплина состоит из двух упражнений – жим штанги 100 кг лежа и жим гантель по 30 кг сидя. Участники формируются в категориях: 18-25 лет, 25-35 лет, 35-35, 35-55 и 55+. Победитель в каждой категории тот, кто сделает максимальное количество чистых повторений", – написал И.Насалик на своей странице в Facebook, призвав выкладывать видео в комментариях под соответствующим постом.

Победитель в каждой категории получит приз в 50 тыс. грн, которые сможет использовать для своей спортивной карьеры или своего спортивного клуба.

Соревнования заканчиваются в 18:00 24 апреля 2019 года.

"Поддержка бизнесменов приветствуется и увеличит призовой фонд. Начинаем. Команда "Украине нужен Порох", категория – 55+, город Калуш", – написал министр энергетики, добавив к посту соответствующее видео, где дает старт соревнованиям.

Теги: #насалик #зеленский #порошенко #выборы
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