Стоимость дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" можно определить после согласования всех аспектов техзадания

Точную стоимость проведения дебатов кандидатов на пост президента Украины на НСК "Олимпийский" можно будет сформировать и озвучить только после согласования всех параметров в рамках технического задания, заявляет администрация НСК.

"…без детального технического задания, понимания формата и точной локации дебатов в пределах арены, наличия или отсутствия зрителей и многих других технических и организационных факторов, невозможно определить точную стоимость услуг по обеспечению организации и проведения мероприятия. Только после согласования всех аспектов в рамках технического задания и проекта договора на проведение дебатов - можно будет сформировать и обнародовать точную сумму", - говорится в официальном заявлении НСК "Олимпийский", обнародованном на странице в Фейсбуке.

При этом администрация НСК "Олимпийский" обращается к UA: Общественное вещание и СМИ с просьбой ответственно подходить к оценкам стоимости проведения вероятных дебатов между кандидатами в президенты Украины на стадионе.

Ранее председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что ориентировочная стоимость дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко составит 6 млн грн.