Выборы2019

Выборы

08:54 09.04.2019

Стоимость дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" можно определить после согласования всех аспектов техзадания

1 мин читать
Стоимость дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" можно определить после согласования всех аспектов техзадания

Точную стоимость проведения дебатов кандидатов на пост президента Украины на НСК "Олимпийский" можно будет сформировать и озвучить только после согласования всех параметров в рамках технического задания, заявляет администрация НСК.

"…без детального технического задания, понимания формата и точной локации дебатов в пределах арены, наличия или отсутствия зрителей и многих других технических и организационных факторов, невозможно определить точную стоимость услуг по обеспечению организации и проведения мероприятия. Только после согласования всех аспектов в рамках технического задания и проекта договора на проведение дебатов - можно будет сформировать и обнародовать точную сумму", - говорится в официальном заявлении НСК "Олимпийский", обнародованном на странице в Фейсбуке.

При этом администрация НСК "Олимпийский" обращается к UA: Общественное вещание и СМИ с просьбой ответственно подходить к оценкам стоимости проведения вероятных дебатов между кандидатами в президенты Украины на стадионе.

Ранее председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что ориентировочная стоимость дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко составит 6 млн грн.

Теги: #дебаты #условие #стоимость #нск_олимпийский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:06 09.04.2019
Порошенко: я готов участвовать в дебатах 14 и 19 апреля

Порошенко: я готов участвовать в дебатах 14 и 19 апреля

00:07 09.04.2019
Порошенко: я готов участвовать в дебатах 14 и 19 апреля

Порошенко: я готов участвовать в дебатах 14 и 19 апреля

20:11 08.04.2019
У Зеленского настаивают на проведении дебатов 19 апреля на "Олимпийском", за счет избирательных фондов кандидатов

У Зеленского настаивают на проведении дебатов 19 апреля на "Олимпийском", за счет избирательных фондов кандидатов

20:05 08.04.2019
У Зеленского настаивают на проведении дебатов 19 апреля на "Олимпийском", за счет избирательных фондов кандидатов

У Зеленского настаивают на проведении дебатов 19 апреля на "Олимпийском", за счет избирательных фондов кандидатов

19:09 08.04.2019
Команда Зеленского не хочет проводить дебаты 19 апреля в "Карандаше" и настаивает на "Олимпийском" - СМИ

Команда Зеленского не хочет проводить дебаты 19 апреля в "Карандаше" и настаивает на "Олимпийском" - СМИ

19:09 08.04.2019
НОТУ: команда Зеленского не хочет проводить дебаты 19 апреля в "Карандаше" и настаивает на "Олимпийском" - СМИ

НОТУ: команда Зеленского не хочет проводить дебаты 19 апреля в "Карандаше" и настаивает на "Олимпийском" - СМИ

18:23 08.04.2019
Дебаты на "Олимпийском" обойдутся в 6 млн грн

Дебаты на "Олимпийском" обойдутся в 6 млн грн

18:19 08.04.2019
Дебаты на "Олимпийском" обойдутся в 6 млн грн - Аласания

Дебаты на "Олимпийском" обойдутся в 6 млн грн - Аласания

18:18 08.04.2019
Порошенко придет на дебаты на ТВ 19 апреля, не исключено, что в этот день он сможет прийти и на НСК "Олимпийский" – Медведев

Порошенко придет на дебаты на ТВ 19 апреля, не исключено, что в этот день он сможет прийти и на НСК "Олимпийский" – Медведев

18:16 08.04.2019
Порошенко придет на дебаты на ТВ 19 апреля, не исключено, что в этот день он сможет прийти и на НСК "Олимпийский"

Порошенко придет на дебаты на ТВ 19 апреля, не исключено, что в этот день он сможет прийти и на НСК "Олимпийский"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,25%, Порошенко 16,54%, Тимошенко 13,09% - итоги обработки 55,5% протоколов ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко: бизнеспартнеров назначать не буду

Представители Зеленского обсудили с послом и директором офиса президента Эстонии борьбу с коррупцией и концепцию "электронного правительства"

Минюст обнародовал памятку избирателя перед вторым туром

Создатели сериала "Слуга народа 3" извинились перед людьми с синдромом Дауна за высказывания в сериале

Зеленский остается фаворитом второго тура по ставкам букмекеров

Наиболее активно за Зеленского голосовали жители крупных городов от 18 до 39 лет - данные Национального экзит-пола

Стало известно, когда объявят результаты национального экзит-пола второго тура выборов президента

В МВД Украины призывают общественность в ходе второго тура выборов президента обратить внимание на "аномальные участки"

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

Лукашенко: Порошенко должен сделать все, чтобы заручиться поддержкой народа во втором туре выборов

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА