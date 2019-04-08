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18:18 08.04.2019

Порошенко придет на дебаты на ТВ 19 апреля, не исключено, что в этот день он сможет прийти и на НСК "Олимпийский" – Медведев

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Порошенко придет на дебаты на ТВ 19 апреля, не исключено, что в этот день он сможет прийти и на НСК "Олимпийский" – Медведев

Президент Украины Петр Порошенко придёт на дебаты на Общественном телевидении 19 апреля, как того требует закон, но не исключено, что, если позволит время, придёт в этот же день и на НСК "Олимпийский", сообщил спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев.

"Президент примет участие в дебатах 19 апреля, потому что этого требует закон. В законе не написано приходить на стадион. В норме закона написано, что предусмотрено участие в дебатах на Общественном телевидении. (…) Не исключено, что Порошенко сможет выйти 19 апреля и на НСК "Олимпийский", но только в то время, когда он будет свободен от выполнения своих обязанностей", - рассказал О.Медведев на брифинге в понедельник в Киеве.

В то же время, по его словам, остаётся в силе предложение П.Порошенко провести первые дебаты с кандидатом на пост главы государства, шоуменом Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" 14 апреля, но "при этом мы не отказываемся и от дебатов 19 апреля".

О.Медведев подчеркнул, что вопрос о проведении дебатов на НСК "Олимпийский" 14 апреля остаётся в повестке дня. "Мы считаем эту дату ключевой, поскольку остается неделя до завершения кампании и общество имеет право не просто услышать позиции кандидатов, но и обсудить, обдумать и иметь достаточный запас времени, чтобы принять решение под влиянием этих дебатов, поэтому мы настаиваем на том, что дебаты должны состояться на стадионе "Олимпийский" 14 апреля, но мы согласны с тем, что они могут быть не единственными и не последними", - пояснил спикер штаба.

Он уточнил, что дебаты на "Олимпийском" могут быть "только в том случае, если вторая сторона придёт на дебаты 14 апреля".

Как сообщалось, 7 апреля П.Порошенко в прямом эфире на телеканале "Украина" заявил, что ожидает 14 апреля кандидата на пост главы государства В.Зеленского на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

8 апреля В.Зеленский заявил, что его дебаты с П.Порошенко состоятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

Теги: #дебаты #порошенко #олег_медведев
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