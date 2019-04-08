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17:28 08.04.2019

Создатели сериала "Слуга народа 3" извинились перед людьми с синдромом Дауна за высказывания в сериале

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Создатели сериала "Слуга народа 3" извинились перед людьми с синдромом Дауна за высказывания в сериале

Создатели сериала "Слуга народа 3" и студии "Квартал 95" извинились перед людьми с синдромом Дауна и с особыми потребностями за упоминание слов "олигофрены", "дауны", "дебилы" в сериале "Слуга народа 3".

На официальной странице "Слуга народа" в Фейсбук авторы сериала объяснили, что слова звучали не от персонажа Владимира Зеленского, а из уст основного антигероя Дмитрия Сурикова - отрицательного персонажа, коррумпированного представителя власти, который потерял покой и сон в борьбе за свое чиновничье кресло.

Отмечается, что авторы сериала ни в коем случае не хотели обидеть людей с особыми потребностями и их родных и близких: "Мы приносим свои извинения тем, кто воспринял это лично", - говорится в сообщении.

"Когда мы писали этот сценарий, мы даже подумать не могли, что политические оппоненты Владимира Зеленского пойдут дальше отрицательного героя сериала "Слуга народа". В адрес Владимира и его избирателей постоянно звучат прямые оскорбления - "зе-дебилы", "недочеловеки", "ублюдки" и так далее. Как видим, этот эпизод сразу же оказался очень реалистичным, и в актуальной ситуации предвыборной кампании все гораздо хуже", - добавили сценаристы.

Как сообщалось, 5 апреля первый вице-спикер Верховной Рады Украины, нардеп от "БПП" Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты, лидера студии "Квартал-95" В.Зеленского с требованием в течение 24 часов извиниться перед людьми с синдромом Дауна, людьми с особыми потребностями и с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

По словам И. Геращенко, родители детей с синдромом Дауна написали открытое письмо к В.Зеленскому с требованием публично извиниться за оскорбительные слова о "солнечных" людей.

Теги: #зеленский #квартал_95 #слуга_народа
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