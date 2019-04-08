Выборы2019

Выборы

15:59 08.04.2019

Стало известно, когда объявят результаты национального экзит-пола второго тура выборов президента

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Стало известно, когда объявят результаты национального экзит-пола второго тура выборов президента

Первые результаты национального экзит-пола после второго тура президентских выборов появятся в 20:00 21 апреля, сообщила директор фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Ирина Бекешкина.

"21 числа мы будем проводить второй тур, и расписание будет таким же, как и было. В 14:00 мы собираем журналистов и будем рассказывать, как проходит экзит-пол. Первая подача будет в 20:00 по состоянию на 18:00, вторая - в 22:00", - рассказала И.Бекешкина во время пресс-конференции в Киеве.

Теги: #национальный_экзит_пол #бекешкина #выборы
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