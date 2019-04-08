Выборы2019

Выборы

13:53 08.04.2019

Лукашенко: Порошенко должен сделать все, чтобы заручиться поддержкой народа во втором туре выборов

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Лукашенко: Порошенко должен сделать все, чтобы заручиться поддержкой народа во втором туре выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по-прежнему считает, что украинские президентские выборы выиграет действующий глава государства Петр Порошенко.

"После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", - сказал А.Лукашенко в интервью информационному агентству Турции "Анадолу".

Слова президента приводит "БелТА".

При этом президент заявил, что не намерен заниматься аналитикой и сравнивать двух кандидатов.

"Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю. Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг - это Михаил Саакашвили", - отметил А.Лукашенко.

"Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом, конституцию поменял, еще что-то - начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах. Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его", - сказал он.

При этом он отметил, что украинцам не стоит голосовать за Владимира Зеленского только из чувства протеста, поскольку потом им придется "горько каяться".

"Последние годы опыт украинского народа - свидетельство тому, что нельзя рисковать. Если уж не получается, если не за кого голосовать - значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет", - сказал А.Лукашенко.

Как сообщалось, глава белорусского государства в начале марта на встрече со СМИ и представителями общественности заявил, что П.Порошенко выиграет президентские выборы в Украине.

По мнению А.Лукашенко, популярность кандидата в президенты В.Зеленского, возможно, связана с реакцией общества на проблемы в стране. "Но президентом будет Порошенко. Он во втором туре, может, будет с Зеленским, может еще с кем-то", - отметил глава государства.

31 марта прошел первый тур президентских выборов в Украине. Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), наиболее количество голосов избирателей набрали кандидат В.Зеленский (30,24%) и действующий президент П.Порошенко (15,95%).

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.

Теги: #лукашенко #порошенко #выборы #беларусь
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