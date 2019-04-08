Выборы2019

Выборы

13:28 08.04.2019

Команда Зеленского проведет встречу с НОТУ относительно дебатов

2 мин читать
Команда Зеленского проведет встречу с НОТУ относительно дебатов

К вечеру понедельника представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины проведут переговоры с представителями избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского относительно официальных дебатов, сообщил председатель правления НОТУ Зураб Аласания.

"Где-то в 16 у нас будут переговоры со штабом Зеленского. Что-то стабильное есть только в законе о дебатах и ​​постановлении ЦИК", - сказал он "Украинской правде", комментируя слова В.Зеленского о дебатах на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

По его словам, официальные дебаты 19 апреля должны состояться в студии вещателя и по правилам "Суспильного". З.Аласания рассказал, что НОТУ ведет переговоры с представителями обеих избирательных штабов.

"Кандидат Порошенко готов к любым вариантам, он точно 19-го готов быть здесь (в студии "Суспильного" - ред.). Будут кандидаты, один будет, два, так или иначе, этот час для дебатов", - отметил председатель правления НОТУ.

Он также добавил, что после 20-ти мин. перерыва после официальных дебатов в эфире "Суспильного" будет программа "Обратный отсчет" и кандидат, действующий президент Петр Порошенко готов остаться в студии.

З.Аласания пояснил, что в эфире этого ток-шоу кандидаты смогут пообщаться в более свободной манере.

Также он добавил, что если кандидаты вовремя обратятся в ЦИК с просьбой изменить пункт об официальном месте дебатов, то они могут произойти и не в студии "Суспильного".

При этом З.Аласания отметил, что пока не известно, чем закончатся переговоры с командой В.Зеленского.

Теги: #аласания #зеленский #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:07 08.04.2019
Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

13:53 08.04.2019
Лукашенко: Порошенко должен сделать все, чтобы заручиться поддержкой народа во втором туре выборов

Лукашенко: Порошенко должен сделать все, чтобы заручиться поддержкой народа во втором туре выборов

13:49 08.04.2019
Порошенко ждет Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля – глава фракции БПП

Порошенко ждет Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля – глава фракции БПП

13:27 08.04.2019
Порошенко ждет Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля

Порошенко ждет Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля

13:06 08.04.2019
Кива: Я готов поддержать всех, кто будет бороться против действующей власти

Кива: Я готов поддержать всех, кто будет бороться против действующей власти

12:45 08.04.2019
Экс-кандидат на пост президента Куприй объявил о создании межфракционного объединения "За Зеленского"

Экс-кандидат на пост президента Куприй объявил о создании межфракционного объединения "За Зеленского"

12:00 08.04.2019
В БПП поддерживают инициативу проверять на наркозависимость кандидатов на выборные должности

В БПП поддерживают инициативу проверять на наркозависимость кандидатов на выборные должности

11:57 08.04.2019
Зеленский: 19 апреля на НСК "Олимпийский" состоятся мои дебаты с Порошенко

Зеленский: 19 апреля на НСК "Олимпийский" состоятся мои дебаты с Порошенко

11:54 08.04.2019
Зеленский: 19 апреля на НСК "Олимпийский" состоятся мои дебаты с Порошенко

Зеленский: 19 апреля на НСК "Олимпийский" состоятся мои дебаты с Порошенко

11:51 08.04.2019
Украинцы до 15 апреля могут изменить место голосования перед вторым туром выборов президента

Украинцы до 15 апреля могут изменить место голосования перед вторым туром выборов президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,25%, Порошенко 16,54%, Тимошенко 13,09% - итоги обработки 55,5% протоколов ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко призывает Раду немедленно принять закон об импичменте президента Украины, а также снять неприкосновенность с народных депутатов

НАПК направило в полицию материалы по распорядителям избирательных фондов Кармазина, Кривенко, Мураева, Смешко и Скоцика

Коломойский заявляет, что ему не нужен "ПриватБанк", но он хочет вернуть $2 млрд капитала

Зеленский заверил руководство YES в неизменности курса Украины в ЕС и НАТО в случае его победы на выборах, но настаивает на референдуме

Данилюк: Юридического механизма возвращения ПриватБанка Коломойскому просто не существует

"Нацдружины" проведут пикет у Оболонского управления полиции Киева с требованием расследовать подкуп избирателей, выявленный ими в день голосования

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

Зеленский: курс в ЕС никто менять не собирается, для вступления в НАТО нужно объяснить каждому украинцу, что это такое, и провести референдум

Зеленский: Запад считает, что с новым президентом у них появится гарантия для ведения бизнеса и инвестиций в Украину

Порошенко ожидает скорейшего восстановления работы "Нормандского формата"

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА