Команда Зеленского проведет встречу с НОТУ относительно дебатов

К вечеру понедельника представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины проведут переговоры с представителями избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского относительно официальных дебатов, сообщил председатель правления НОТУ Зураб Аласания.

"Где-то в 16 у нас будут переговоры со штабом Зеленского. Что-то стабильное есть только в законе о дебатах и ​​постановлении ЦИК", - сказал он "Украинской правде", комментируя слова В.Зеленского о дебатах на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

По его словам, официальные дебаты 19 апреля должны состояться в студии вещателя и по правилам "Суспильного". З.Аласания рассказал, что НОТУ ведет переговоры с представителями обеих избирательных штабов.

"Кандидат Порошенко готов к любым вариантам, он точно 19-го готов быть здесь (в студии "Суспильного" - ред.). Будут кандидаты, один будет, два, так или иначе, этот час для дебатов", - отметил председатель правления НОТУ.

Он также добавил, что после 20-ти мин. перерыва после официальных дебатов в эфире "Суспильного" будет программа "Обратный отсчет" и кандидат, действующий президент Петр Порошенко готов остаться в студии.

З.Аласания пояснил, что в эфире этого ток-шоу кандидаты смогут пообщаться в более свободной манере.

Также он добавил, что если кандидаты вовремя обратятся в ЦИК с просьбой изменить пункт об официальном месте дебатов, то они могут произойти и не в студии "Суспильного".

При этом З.Аласания отметил, что пока не известно, чем закончатся переговоры с командой В.Зеленского.