Выборы2019

Выборы

12:45 08.04.2019

Экс-кандидат на пост президента Куприй объявил о создании межфракционного объединения "За Зеленского"

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Экс-кандидат на пост президента Куприй объявил о создании межфракционного объединения "За Зеленского"

Народный депутат и экс-кандидат на пост президента Виталий Куприй заявил о создании в Верховной Раде нового межфракционного объединения "За Зеленского".

"Я призываю всех присоединиться к этому, поскольку существует большая угроза, что президент Порошенко сфальсифицирует результаты выборов через подведомственный ему Центральную избирательную комиссию", - заявил В.Куприй на заседании согласительного совета парламента, требуя у вице-спикера Ирины Геращенко дать ему слово.

В свою очередь И.Геращенко сказала в ответ, что "это не 95 квартал, а Верховная Рада Украины" и попросила его успокоиться и сесть на свое место.

"Мы видим новые лица и новые принципы работы так называемой новой команды. Мне очень жаль, что так называемая новая команда начинает работу с таких принципов",  - сказала она.

Теги: #куприй #зеленский #выборы
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