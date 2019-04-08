Выборы2019

Выборы

12:00 08.04.2019

В БПП поддерживают инициативу проверять на наркозависимость кандидатов на выборные должности

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В БПП поддерживают инициативу проверять на наркозависимость кандидатов на выборные должности

Глава фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Артур Герасимов заявил, что поддерживает инициативу главы фракции Радикальной партии Олега Ляшко о проверке кандидатов на выборные государственные должности на наркозависимость.

"Считаем своевременным принятие законопроекта нашего коллеги Ляшко. Если не ошибаюсь, он касается проверки всех кандидатов на такие вещи", - сказал А.Герасимов на заседании согласительного совета Верховной Рады Украины в понедельник в Киеве.

Он высказал обеспокоенность в связи с тем, что кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский "отказался сдавать реальные тесты на наркотики".

Глава фракции БПП выступил за то, чтобы кандидаты в президенты Украины, вышедшие во второй тур выборов, должны пройти проверку тесты на наркозависимость во всемирной антидопинговой ассоциации WADA.

"Мы выбираем главнокомандующего и главного дипломата страны. Представьте, что решение о пуске ракет будет приниматься в состоянии наркотической зависимости. А кто из мировых лидеров будет встречаться, зная, что его визави наркозависимый", - сказал А.Герасимов.

Теги: #зеленский #порошенко #бпп #анализы #герасимов
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