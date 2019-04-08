Украинцы до 15 апреля могут изменить место голосования перед вторым туром выборов президента

Избиратели могут временно изменить место голосования во втором туре выборов президента до 15 апреля включительно, напомнил министр юстиции Павел Петренко.

Тем гражданам, которые уже проходили эту процедуру в первом туре, придется пройти её повторно.

"До 15 апреля 2019 включительно вы можете обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей по месту пребывания в день выборов; по местонахождению избирательного участка, где будет удобно проголосовать; по адресу регистрации", - написал министр в Twitter.

До 15 квітня 2019 року включно ви можете звернутись до органу ведення Державного реєстру виборців:



- за місцем перебування на день виборів;

- за місцезнаходженням виборчої дільниці, де буде зручно проголосувати;

- за адресою реєстрації.#Мінюст #ЯМаюПравоГолосу — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 8 апреля 2019 г.

Он также отметил, что до 18 апреля 2019 включительно избиратели могут обратиться с иском об уточнении списка избирателей.

"Обращаться необходимо в местный общий суд по местонахождению избирательного участка, на котором хотите проголосовать", - отметил П.Петренко.