Выборы2019

Выборы

11:51 08.04.2019

Украинцы до 15 апреля могут изменить место голосования перед вторым туром выборов президента

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Украинцы до 15 апреля могут изменить место голосования перед вторым туром выборов президента

Избиратели могут временно изменить место голосования во втором туре выборов президента до 15 апреля включительно, напомнил министр юстиции Павел Петренко.

Тем гражданам, которые уже проходили эту процедуру в первом туре, придется пройти её повторно.

"До 15 апреля 2019 включительно вы можете обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей по месту пребывания в день выборов; по местонахождению избирательного участка, где будет удобно проголосовать; по адресу регистрации", - написал министр в Twitter.

Он также отметил, что до 18 апреля 2019 включительно избиратели могут обратиться с иском об уточнении списка избирателей.

"Обращаться необходимо в местный общий суд по местонахождению избирательного участка, на котором хотите проголосовать", - отметил П.Петренко.

Теги: #место_голосования #петренко #украина #выборы
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