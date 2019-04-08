Зеленский: 19 апреля на НСК "Олимпийский" состоятся мои дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что его дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко состоятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

"19 апреля на НСК "Олимпийский" состоятся мои дебаты с Порошенко, где я смогу задать ему какие угодно вопросы", - сказал В.Зеленский в видеообращении на странице "Команды Зеленского" в соцсети Фейсбук в понедельник.

При этом он призвал украинцев предлагать ему вопросы, которые они хотели бы задать действующему Президенту Петру Порошенко.

"Я думаю, что у народа Украины за 5 лет есть очень много вопросов к Порошенко, которые вы не можете ему поставить. Но я могу, от вашего имени. Поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях вопрос, который вы хотите задать Порошенко", - сказал кандидат в президенты.