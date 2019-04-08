"Нацдружины" проведут пикет у Оболонского управления полиции Киева с требованием расследовать подкуп избирателей, выявленный ими в день голосования

Активисты общественных организаций "Национальные дружины" и "Национальный мониторинг" намерены в понедельник утром провести у Оболонского управления полиции Киева публичную акцию с требованием начать уголовное производство по факту выявления в день голосования на выборах президента Украины 31 марта их наблюдателями признаков подкупа избирателей.

"В ходе первого тура голосования 31 марта 2019г за выборами наблюдали около 1300 официальных наблюдателей от этих организаций ("Нацдружины" и "Нацмониторинг" - ИФ). Ими были обнаружены сотни фактов нарушений избирательного законодательства, но главным результатом наблюдения стало выявление признаков массового и организованного подкупа избирателей со стороны штабов кандидата и действующего президента Петра Порошенко, что повлияло на общий результат голосования в первом туре", - заявляют в "Нацдружинах" и "Нацмониторинге".

В частности, говорится в информации, на уровне Киева в день голосования наблюдатели от общественных организаций обнаружили признаки работы так называемых "пирамид", которые осуществляли подкуп избирателей в разных районах города.

"В Оболонском районе Киева были оформлены акты о нарушении законодательства, четыре раза вызывалась полиция, из которых отреагировали представители полиции только один раз. К тому же, полицией не было возбуждено уголовное дело, сведения об этом не внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований", - утверждают активисты.

В связи с этим, а также тем, что ранее министр внутренних дел Арсен Аваков публично обещал сделать все необходимое для недопущения фальсификаций на выборах президента, в организациях требуют "от вертикали МВД, которая начинается со следователя Оболонского райуправления Нацполиции и заканчивается министром МВД", зарегистрировать уголовное производство по ст.160 Уголовного кодекса Украины (Подкуп избирателя, участника референдума).

"Мы будем требовать возбудить уголовное дело и расследовать его должным образом… Если Национальная полиция будет отказываться выполнить наши требования, мы в тот же день будем обращаться с соответствующим заявлением в суд, в котором будем просить обязать полицейских возбудить дело", - подчеркивают в общественных организациях.

ОО "Национальные дружины" и ОО "Национальный мониторинг" анонсировали начало акции у Оболонского управления полиции (ул.Маршала Малиновского, 2-А) на 9.45 понедельника, 8 апреля.

Очередные выборы президента Украины прошли в Украине 31 марта. По итогам голосования шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко заручились наибольшей поддержкой избирателей - 30,24% и 15,95% голосов соответственно.