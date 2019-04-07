Выборы2019

Выборы

22:39 07.04.2019

Зеленский: курс в ЕС никто менять не собирается, для вступления в НАТО нужно объяснить каждому украинцу, что это такое, и провести референдум

1 мин читать
Зеленский: курс в ЕС никто менять не собирается, для вступления в НАТО нужно объяснить каждому украинцу, что это такое, и провести референдум

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания на пост главы государства не намерен менять курс страны на вступление в ЕС, а по возможному вступлению в НАТО нужно донести всю необходимую информацию каждому гражданину страны и провести референдум.

"Курс евроинтеграции, курс в Европу Украина давным-давно выбрала, и никто не собирается менять этот курс", - сказал он в интервью программе "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина".

В.Зеленский отметил, что лично он, как гражданин Украины, за интеграцию страны в НАТО. "Но для того, чтобы вступить в НАТО, все-таки, это записано и в нашей программе, мы должны людям объяснить, что это, что это не какой-то аллигатор, который хочет проглотить нас, Украину, что это действительно безопасность страны", - считает он.

"Нужно достучаться до каждого человека, который живет на востоке Украины. На западе все знают об этом, все за курс в НАТО. Но нужно достучаться до каждого украинца. И НАТО обязательно должно быть через референдум", - добавил В.Зеленский.

Теги: #ес #зеленский #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:42 07.04.2019
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

22:31 07.04.2019
Зеленский: Запад считает, что с новым президентом у них появится гарантия для ведения бизнеса и инвестиций в Украину

Зеленский: Запад считает, что с новым президентом у них появится гарантия для ведения бизнеса и инвестиций в Украину

22:21 07.04.2019
Зеленский: Запад считает, что с новым президентом у них появится гарантия для ведения бизнеса и инвестиций в Украину

Зеленский: Запад считает, что с новым президентом у них появится гарантия для ведения бизнеса и инвестиций в Украину

22:11 07.04.2019
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

21:53 07.04.2019
Зеленский: курс в ЕС никто менять не собирается, для вступления в НАТО нужно объяснить каждому украинцу, что это такое, и провести референдум

Зеленский: курс в ЕС никто менять не собирается, для вступления в НАТО нужно объяснить каждому украинцу, что это такое, и провести референдум

15:42 07.04.2019
Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины

12:38 07.04.2019
Американские стратегические бомбардировщики B-52H покинули Европу

Американские стратегические бомбардировщики B-52H покинули Европу

07:15 07.04.2019
Гриценко встретился с Зеленским и ожидает представления его команды, чтобы определиться с возможностью голосовать за него во втором туре

Гриценко встретился с Зеленским и ожидает представления его команды, чтобы определиться с возможностью голосовать за него во втором туре

22:44 06.04.2019
Гриценко встретился с Зеленским и ожидает представления его команды, чтобы определиться с возможностью голосовать за него во втором туре

Гриценко встретился с Зеленским и ожидает представления его команды, чтобы определиться с возможностью голосовать за него во втором туре

17:38 06.04.2019
Brexit не может быть вечным - МИД Франции

Brexit не может быть вечным - МИД Франции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,25%, Порошенко 16,54%, Тимошенко 13,09% - итоги обработки 55,5% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,2%, Порошенко 16,64%, Тимошенко 13,08% по итогам обработки 50,36% протоколов – ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко ожидает скорейшего восстановления работы "Нормандского формата"

Порошенко обещает существенно изменить состав своей команды в случае победы на выборах президента

Порошенко намерен пройти тесты в WADA в рамках избирательной кампании по выборам президента Украины

Порошенко ждет Зеленского на НСК "Олимпийский" на дебаты 14 апреля

ЦИК приняла все уточненные протоколы и 7 апреля окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины

Порошенко: Я сделал выводы после первого тура выборов

Вакарчук о противостоянии Порошенко и Зеленского: Содержание важнее, чем форма

Зеленский пожмет руку Порошенко, если проиграет – Разумков

Переговорный процесс по дебатам начнется в начале следующей недели, говорят в команде Зеленского

Зеленский не встанет на колени перед Путиным - политтехнолог кандидата

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА