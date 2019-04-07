Порошенко обещает существенно изменить состав своей команды в случае победы на выборах президента

Президент Украины Петр Порошенко обещает осуществить значительные кадровые изменения в своей команде за счет привлечения молодых людей в случае победы на президентский выборах.

"Произойдут существенные изменения в команде, будет больше количество молодых новых людей. У меня сейчас много предложений, которые мы анализируем и которые будут представлены," - сказал П.Порошенко в эфире телеканала "Украина" в воскресенье вечером.

Он заверил, что в случае своей победы на выборах намерен в ближайшие пять лет продолжать реформы, которые обеспечат экономический рост, помогут преодолеть бедность и обеспечить благополучие населения.

"Будет существенно укреплена обороноспособность государства. Заявляю, что будет резко ускорен наш экономический рост и наше движение в Европейский Союз. И уже в декабре будет предложено странам-членам НАТО подписать план действий относительно членства в НАТО", - напомнил П.Порошенко.

Глава государства также пообещал, что будут освобождены украинские военные моряки, которые находятся в плену в Российской Федерации.

"Будет сделано большое количество шагов, которые значительно укрепят мир, поскольку это будет сейчас моим первым приоритетом", - подчеркнул П.Порошенко.