Выборы2019

Выборы

19:36 07.04.2019

Порошенко намерен пройти тесты в WADA в рамках избирательной кампании по выборам президента Украины

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Порошенко намерен пройти тесты в WADA в рамках избирательной кампании по выборам президента Украины

Баллотирующийся на второй президентский срок в Украине действующий глава государства Петр Порошенко заявляет о намерении в начале следующей недели пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency, WADA), как это ранее предложил кандидатам в президенты украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко.

"Немедленно, как сказал Владимир Кличко, в начале следующей недели приедет сюда и руководство, и эксперты этой организации. И я хочу заявить: я эти тесты пройду сразу же по прибытии", - сказал он в прямом эфире на телеканале "Украина" в воскресенье вечером.

 

Теги: #допинг #тест #порошенко #wada
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