Выборы2019

Выборы

19:19 07.04.2019

Порошенко ждет Зеленского на НСК "Олимпийский" на дебаты 14 апреля

2 мин читать
Порошенко ждет Зеленского на НСК "Олимпийский" на дебаты 14 апреля

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает в следующее воскресенье, 14 апреля, кандидата на пост главы государства, шоумена Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" (Киев) для участия в дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

"14 апреля, в следующее воскресенье я на Республиканском стадионе (НСК "Олимпийский" – ИФ), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов", - сказал он в прямом эфире на телеканале "Украина" в воскресенье вечером.

П.Порошенко уточнил, что приглашает своего оппонента на "19.00 или 20.00" воскресенья.

"Я приглашаю и зрителей, как хотел Владимир Зеленский. Я приглашаю все каналы (телеканалы – ИФ)", - добавил он.

Также президент высказался за содержательную дискуссию.

"Принципиально для будущего государства, чтобы была обоснованная, содержательная дискуссия, а проигрывает не тот, кто занял втрое место, а в случае неправильного выбора, когда люди ошиблись, не зная содержания, проигрывает страна, она лишена будущего", - сказал П.Порошенко.

Как сообщалось, вечером 3 апреля кандидат президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский призвал другого кандидата в президенты, действующего главу государства Петра Порошенко выйти на дебаты и выполнить ряд выставленных ним условий, одним из которых было проведение дебатов на НСК "Олимпийский".

В ночь на 4 апреля П.Порошенко ответил на условия В.Зеленского об участии в дебатах на НСК "Олимпийском". "Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил П.Порошенко.

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что НОТУ (рус. Общественное) обязательно подготовит проведение дебатов между В.Зеленским и П.Порошенко 19 апреля и пояснил, что постановлением Центральной избирательной комиссии от 2014 года детально прописан порядок проведение дебатов. "Там не предусмотрены свободные форматы, даже с ведущими - а просто с модератором", - сказал глава НОТУ.

Он подчеркнул, что дебаты между кандидатами в президенты Украины, согласно законодательству, должны проходить в студии НОТУ, с ее модератором и по ее правилам. "… Господа кандидаты. Дебаты - по "Закону о выборах президента Украины". В студии Общественного вещателя. С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя". Точка", - написал З.Аласания на своей странице в соцсети Facebook.

Позднее глава НОТУ пояснил, что дебаты на НСК "Олимпийском" и 19 апреля в студии НОТУ состоятся независимо друг от друга.

Теги: #дебаты #порошенко #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:36 07.04.2019
Порошенко намерен пройти тесты в WADA в рамках избирательной кампании по выборам президента Украины

Порошенко намерен пройти тесты в WADA в рамках избирательной кампании по выборам президента Украины

19:27 07.04.2019
Порошенко намерен пройти тесты в WADA в рамках избирательной кампании по выборам президента Украины

Порошенко намерен пройти тесты в WADA в рамках избирательной кампании по выборам президента Украины

19:24 07.04.2019
Порошенко ждет Зеленского на НСК "Олимпийский" на дебаты 14 апреля

Порошенко ждет Зеленского на НСК "Олимпийский" на дебаты 14 апреля

15:47 07.04.2019
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля

15:42 07.04.2019
Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины

15:11 07.04.2019
Порошенко посмертно наградил орденом Б.Хмельницкого погибшую при обстреле боевиков на Донбассе пулеметчицу Яну Червону

Порошенко посмертно наградил орденом Б.Хмельницкого погибшую при обстреле боевиков на Донбассе пулеметчицу Яну Червону

23:16 06.04.2019
Порошенко в течение недели уволит главу Херсонской ОГА Гордеева

Порошенко в течение недели уволит главу Херсонской ОГА Гордеева

21:46 06.04.2019
ЦИК приняла все уточненные протоколы и 7 апреля окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины

ЦИК приняла все уточненные протоколы и 7 апреля окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины

21:42 06.04.2019
ЦИК приняла все уточненные протоколы и 7 апреля окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины

ЦИК приняла все уточненные протоколы и 7 апреля окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины

21:27 06.04.2019
Порошенко поддержал необходимость перезагрузки НАПК и САП, а также ограничение функций правоохранительных органов

Порошенко поддержал необходимость перезагрузки НАПК и САП, а также ограничение функций правоохранительных органов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,25%, Порошенко 16,54%, Тимошенко 13,09% - итоги обработки 55,5% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,2%, Порошенко 16,64%, Тимошенко 13,08% по итогам обработки 50,36% протоколов – ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Гриценко встретился с Зеленским и ожидает представления его команды, чтобы определиться с возможностью голосовать за него во втором туре

Порошенко: Я сделал выводы после первого тура выборов

Вакарчук о противостоянии Порошенко и Зеленского: Содержание важнее, чем форма

Зеленский пожмет руку Порошенко, если проиграет – Разумков

Переговорный процесс по дебатам начнется в начале следующей недели, говорят в команде Зеленского

Зеленский не встанет на колени перед Путиным - политтехнолог кандидата

Еврокомиссия готова работать с любым президентом Украины – СМИ

Тимошенко отказалась вести дебаты перед вторым туром, продолжатся поиски другого независимого арбитра – представитель Зеленского

На дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" уйдет около 1 миллиона долларов - Аласания

ЦИК 6 апреля рассчитывает принять уточненные протоколы от 16 окружкомов и начать работу над протоколом о результатах первого тура выборов

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА