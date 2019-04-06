ЦИК приняла все уточненные протоколы и 7 апреля окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины

Центральная избирательная комиссия завершила принятие протоколов окружных избирательных комиссий с пометкой "уточненный" об итогах голосования на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года, сообщила пресс-служба ЦИК.

"Комиссия завершила принятие протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 с пометкой "Уточненный", - указали в ЦИК.

7 апреля в 12:00 состоится заседание ЦИК, на котором Комиссия планирует установить официальные результаты первого тура выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта.