Выборы2019

Выборы

19:35 05.04.2019

Еврокомиссия готова работать с любым президентом Украины – СМИ

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Еврокомиссия готова работать с любым президентом Украины – СМИ

Европейская Комиссия готова сотрудничать с любым кандидатом, избранным на выборах президента Украины, сообщила заместитель председателя генерального директората по политике соседства, расширения и переговоров Еврокомиссии Катарина Матернова в комментарии Hromadske.

"Неважно будет Зеленский (шоумен Владимир Зеленский – ИФ) или Порошенко (действующий президент Петр Порошенко - ИФ) - мы будем работать", - отметила она.

К.Матернова сказала, что В.Зеленского в политической сфере не знают, поэтому "особенно должен быть слышимым и поддержанным голос украинского гражданского общества".

"Если будет второй срок Порошенко – мы знаем, что второй срок это все равно несколько иная мобилизация, новый фактор для гражданского общества", - добавила она.

Теги: #ес #зеленский #порошенко #матернова #выборы
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