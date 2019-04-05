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19:09 05.04.2019

На дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" уйдет около 1 миллиона долларов - Аласания

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На дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" уйдет около 1 миллиона долларов - Аласания

На проведение дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК "Олимпийский", по предварительным данным, придется потратить около 1 миллиона долларов, заявил глава правления НОТУ Зураб Аласания изданию LIGA.net в пятницу.

По его словам, смет проведения дебатов еще нет, а сейчас обсуждают различные варианты монтажа сцены, установки света и звука, а также обеспечение безопасности мероприятия.

"По данным главы правления UA: Суспільне, концерт Святослава Вакарчука на Олимпийском обошелся в $500 000. Такую большую разницу с вероятной стоимостью дебатов глава "Суспільного" объясняет дополнительными затратами на охрану мероприятия", - сообщает издание.

Теги: #дебаты #порошенко #зеленский
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