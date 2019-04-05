ЦИК 6 апреля рассчитывает принять уточненные протоколы от 16 окружкомов и начать работу над протоколом о результатах первого тура выборов

Центральная избирательная комиссия Украины рассчитывает 6 апреля принять протоколы с пометкой "Уточненный" от 16 окружных избирательных комиссий и приступить в работе над протоколом об окончательных результатах выборов президента Украины 31 марта.

"По состоянию на сейчас уточненные документы привезли 21 окружная избирательная комиссия. Осталось дождаться еще 16. Завтра (6 апреля – ИФ) мы примем все уточненные протоколы и начнем работу над протоколом Центральной избирательной комиссии о результатах голосования в день очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года", - написала на своей странице в Facebook в пятницу глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Как сообщалось, в пятницу ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но часть из принятых на этой неделе протоколов были возвращены комиссиям для уточнения. Также ЦИК объявила протокол об итогах голосования в пределах заграничного избирательного округа.