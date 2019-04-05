В крови Зеленского наркотические вещества не обнаружены – сканкопия результатов анализов

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обнародовал результаты своих анализов на содержание в организме наркотических веществ, которые он сдавал в частной клинике ранее в этот день.

"Весна пришла, и мы сделали это вместе", - написал В.Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Он также обнародовал сканкопии результатов исследования его биоматериала.

"В исследуемой пробе периферической крови наркотические вещества не обнаружены. Подтверждено повторным исследованием", - написано в справке.

В документе, обнародованном на странице кандидата в президенты в Фейсбук, в графе "Результаты" напротив наркотиков-скрининга везде стоят нули.

Вместе с тем, дата забора биоматериала в справке была указана 2.04.2019, а дата регистрации и дата выполнения – 5.04.2019.

Затем, через пару минут, обнародованный изначально на Фейсбуке документ был удален, а вместо него размещена новая справка, в которой указана дата забора материала 5.04.2019.

Регистрационный номер документа на обоих образцах совпадает, однако отличается дата печати документа: первый напечатан в 5.04.2019 в 14:24, второй – 5.04.2019 в 16:56.

Позже в этот день частная клиника "EuroLab", где В.Зеленский сдавал анализы, извинилась перед кандидатом в президенты за путаницу с датами.

"Уважаемый Владимир Александрович (Владимир Зеленский – ИФ.) Приносим Вам свои извинения за неверно указанную дату регистрации материала. После забора крови пробирка поступает в отдел пробоподготовки и сортировки материала, где работником регистрируется дата получения материала. Работник отдела по ошибке вместо цифры 5 нажала 2. Просим учесть волнение сотрудника. Мы исправили эту ошибку и передали вам результат с верной датой регистрации. Уверяем Вас, что эта ошибка оператора абсолютно не влияет на результат исследования", – сказано в сообщении медицинского центра "EuroLab" на странице в соцсети Фейсбук

"В нашей истории с анализами произошел казус", - прокомментировал сообщение клиники сам В.Зеленский на странице в Фейсбук.

Ранее в пятницу В.Зеленский в продолжение дискуссии об условиях проведения дебатов накануне второго тура выборов прибыл в одну из частных клиник Киева, чтобы сдать анализы на содержание в организме алкоголя и наркотических веществ.

В этот же день президент Украины Петр Порошенко также сдал анализ на содержание наркотических веществ и алкоголя в организме в медицинском пункте на НСК "Олимпийский" (Киев)

Позже главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый сообщил, что результаты быстрого теста анализов П.Порошенко показали, что в его организме отсутствуют психоактивные вещества.

Проведения медицинской экспертизы потребовал В.Зеленский в своем видеообращении к П.Порошенко, опубликованном 3 апреля вечером. Шоумен подчеркнул, что кандидаты должны "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов". Помимо этого, он выдвинул ряд других условий для проведения теледебатов с оппонентом, среди которых – дебаты на НСК "Олимпийский".

Через несколько часов появилось видеообращение П.Порошенко, в котором глава государства согласился участвовать в дебатах на стадионе. Спикер его избирательного штаба Олег Медведев на брифинге 4 апреля заявил, что президент Украины в пятницу в 9:00 будет ждать своего оппонента в медицинском пункте на "Олимпийском" для сдачи анализов.

В этот же день вечером политконсультант В.Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что их штаб считает заангажированным медпункт на "Олимпийском", поэтому предложил пройти медицинскую экспертизу в одной из частных клиник Киева.