Геращенко призывает Зеленского извиниться перед людьми с синдромом Дауна, дала ему 24 часа

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины, нардеп от "БПП" Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты, лидеру студии "Квартал-95" Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед людьми с синдромом Дауна, людьми с особыми потребностями, с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"Мы много работали с родителями солнечных детей для внедрения инклюзивного образования, права детей с особыми потребностями на трудоустройство, на самореализацию. Европа - это в первую очередь уважение к правам человека, уважение к другим и иным людям. В своем сериале "Слуга народа" кандидат В.Зеленский унижает большую часть украинцев, называет людей даунами в оскорбительном и недопустимом для политика тоне... ", - написала она на своей странице в Facebook в пятницу, обнародовав соответствующее видео.

По словам И.Геращенко, родители детей с синдромом Дауна написали открытое письмо В.Зеленскому с требованием публично извиниться за оскорбительные слова о "солнечных" людях.

"Есть открытое письмо от родителей детей солнца с требованием публично извиниться. Я присоединяюсь к этим требованиям. Не может политик, претендующий на высшую должность в государстве, унижать в своих кварталах и куплетах людей с особыми потребностями, с физическими недостатками, людей иной сексуальной ориентации, запускать сексистские шутки, издеваться над иными", - сказала вице-спикер парламента.

"Жду, что у господина Зеленского хватит мужества и такта вырезать оскорбительные слова из сериала и реприз на своих концертах и ​​извиниться перед всеми людьми с проблемами, над которыми он издевался все эти годы...", - добавила И.Геращенко.