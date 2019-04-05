Выборы2019

Выборы

16:20 05.04.2019

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

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ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

Центральная избирательная комиссия Украины приняла протоколы об итогах голосования от всех 199 окружных избирательных комиссий и объявила протокол об итогах голосования в пределах заграничного избирательного округа.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, на продолжившемся после перерыва заседании в пятницу комиссия приняла протоколы об итогах голосования от окружкомов № 127 (Николаевская область) и № 186 (Херсонская область).

После соответствующей обработки принятых ранее протоколов об итогах голосования ЦИК поручила подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружным избирательным комиссиям № 75, 98 и 128 до 6 апреля 2019 включительно.

При этом ЦИК приняла уточненные протоколы от еще 8 окружных избирательных комиссий.

Теги: #цик #протоколы #голоса_изберателей #выборы
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