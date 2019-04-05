Следов алкоголя и психоактивных веществ в организме Порошенко не выявлено, окончательный результат будет в течение двух недель

Следов алкоголя и психоактивных веществ в образцах, сданных на анализ президентом Украины Петром Порошенко, не выявлено, окончательный результат ожидается в течение двух недель, заявляет главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.

"В течение двух часов мы сделали два вида исследований… никаких психоактивных веществ выявлено не было", - сказал В.Ярый в эфире телеканала "Прямой" в пятницу.

По его словам, следы алкоголя в крови тоже отсутствовали.

В.Ярый сообщил, что окончательные результаты анализа станут известны в течение двух недель.

"У нас есть еще образцы волос, которые будут направлены в лабораторию и скорее всего, на протяжении двух недель мы получим окончательный результат", - сказал В.Ярый.

Он отметил, что данный анализ показывает употребление каких-либо психоактивных веществ в течение более продолжительного времени – за последние шесть месяцев.