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Выборы

13:42 05.04.2019

Кровь у Зеленского брал массажист, который был участником шоу "МастерШеф" и играл в "Сватах" – СМИ

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Кровь у Зеленского брал массажист, который был участником шоу "МастерШеф" и играл в "Сватах" – СМИ

Кровь на анализы у кандидата в президенты, лидера студии "Квартал-95" Владимира Зеленского, вероятно, брал врач-массажист, который был учасником кулинарного шоу "МастерШеф-8".

Как сообщает телеканал АТR в пятницу, этим врачом является Владислав Кирякулов.

На сайте медицинского центра "Евролаб" отмечается, что он работает массажистом и доктором по общей гигиене, имеет 10-летний стаж.

При этом согласно данным из открытых источников, В.Кирякулов снимался в телевизионном кулинарном шоу "МастерШеф-8".

Также он участвовал в съемках различных фильмов. Среди фильмографии врача – эпизодическая роль в 5-той части сериала "Сваты", который снимала студия "Квартал 95" В.Зеленского, сообщает издание "Украинская правда".

Теги: #дебаты #анализы #зеленский #выборы
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