Выборы2019

Выборы

13:03 05.04.2019

О билетах на дебаты Порошенко и Зеленского спрашивают уже иностранцы - замгендиректора НСК "Олимпийский"

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О билетах на дебаты Порошенко и Зеленского спрашивают уже иностранцы - замгендиректора НСК "Олимпийский"

НСК "Олимпийский" (Киев) пока не получал запросов на проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, но заявки на билеты на проведение дебатов в спорткомплексе получают даже от иностранцев, сообщил заместитель генерального директора по административной работе НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов.

"Очень много обращений приходят на официальные электронные ящики НСК "Олимпийский", сотрудникам и в социальных сетях. Все хотят попасть, все просят забронировать - обычные граждане Украины, публичные люди. В том числе приходят запросы из-за границы, которые готовы купить билеты, приехать из-за границы для того, чтобы посетить дебаты", - сказал он в комментарии изданию "Страна.ua" в пятницу.

По словам В.Анисимова, среди желающих приобрести билеты были жители Германии и Англии.

Теги: #зеленский #дебаты #порошенко #олимпийский #выборы
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