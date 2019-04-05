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10:19 05.04.2019

Быстрый тест показал отсутствие психоактивных веществ в организме Порошенко - главврач наркологической клиники Киева

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Быстрый тест показал отсутствие психоактивных веществ в организме Порошенко - главврач наркологической клиники Киева

Результаты быстрого теста анализов кандидата на пост президента Украины, действующего главы государства Петра Порошенко показали, что в его организме отсутствуют психоактивные вещества, сообщил главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.

"Мы использовали несколько способов выявления психоактивных веществ в организме. Это были и быстрые тесты, результаты которых я уже имею возможность обнародовать: ни одного психоактивного вещества найдено не было", - сказал В.Ярый на брифинге в пятницу в Киеве.

По его словам, в течение ближайших двух часов будут результаты более основательного исследования, проведенного при помощи масс-селективного газового хроматографа. "После этого анализа у нас будет полная информация о наличии или отсутствии алкоголя в крови", - сказал главврач.

В.Ярый также отметил, что экспертиза волоса с фоликулой - более длительная. "По предварительной информации, эта процедура может длиться до двух недель. Но мы будем прилагать все усилия, чтобы эту процедуру сократить", - сказал он.

По словам В.Ярого, исследование для главы государства проведут четыре медицинских учреждения Киева: два из них – частные и два – коммунальной формы собственности.

Теги: #дебаты #порошенко #анализы
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