Порошенко: Желательно, чтобы дебаты прошли в несколько этапов

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что дебаты с кандидатом на пост главы государства, шоуменом Владимиром Зеленским должны состояться, желательно в несколько этапов.

"Я очень доволен, что Владимир Зеленский принял мое предложение о дебатах… Я твердо убежден, что дебаты состоятся", - сказал он журналистам в пятницу на НСК "Олимпийский" после сдачи анализов в медицинском пункте комплекса.

П.Порошенко отметил, что было бы хорошо, чтобы дебаты состоялись в несколько этапов.

Президент считает, что в ходе раундов дебатов необходимо обсудить ключевой вопрос - о "полномочиях верховного главнокомандующего". Также, по его словам, необходимо провести дискуссии по программе обороны и безопасности и "дебаты о внешней политике".

По словам П.Порошенко, в ходе третьего этапа дебатов необходимо обсудить вопрос конституционных прав и свобод украинских граждан.