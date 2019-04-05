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09:52 05.04.2019

Порошенко считает неуважением к Тимошенко и ее избирателям приглашение стать ведущей дебатов

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Порошенко считает неуважением к Тимошенко и ее избирателям приглашение стать ведущей дебатов

Кандидат на пост президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко назвал легкомысленным обращение своего оппонента Владимира Зеленского к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с предложением быть модератором дебатов кандидатов во втором туре президентских выборов, а также расценил его, как неуважение к ней и ее избирателям.

"Дебаты не являются шоу. Я считаю, что подобное пренебрежительное и легкомысленное обращение – это неуважение к политику - Юлии Владимировне Тимошенко, которая заняла третье место. И, кстати, неуважение к ее избирателям, потому что более двух с половиной миллионов граждан проголосовали за Юлию Владимировну", - сказал П.Порошенко журналистам в пятницу в Киеве.

Глава государства заверил, что с уважением относится как к своим избирателям, так и к избирателям своих оппонентов – Ю.Тимошенко и В.Зеленского.

"И я буду делать все возможное, чтобы убедить их во втором туре проголосовать за меня. Но подобное отношение я считаю недостойным", - добавил П.Порошенко.

Как сообщалось, в четверг вечером на странице команды В.Зеленского в соцсети Facebook появилось видеообращение кандидата, в котором он предложил занявшей третье место в президентской гонке Ю.Тимошенко стать "независимым арбитром" предстоящих дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко. "Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? Ждем ответ на протяжении 24 часов", - сказал он.

Ю.Тимошенко пока не ответила на это предложение.

Теги: #зеленский #тимошенко #порошенко #дебаты #выборы
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