Выборы2019

Выборы

08:51 05.04.2019

Гриценко в течение недели сформирует свою позицию по кандидату в президенты Зеленскому

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Гриценко в течение недели сформирует свою позицию по кандидату в президенты Зеленскому

Кандидат на пост президента Украины Анатолий Гриценко сообщил, что планирует встретиться с другим кандидатом, шоуменом Владимиром Зеленским и в течение недели составит свое мнение об этом претенденте на пост главы государства.

"Могу лишь сказать, что мы договорились, что встретимся. Каким будет результат встречи, и что из этого выйдет или не выйдет в публичную плоскость, по этике, согласовывают две стороны. Поэтому как бы вы меня не зажимали, я больше вам ничего не скажу", - сказал он в интервью интернет-изданию "Украинская правда".

Отвечая на вопрос о том, победа кого из вышедших во второй тур кандидатов будет для страны большей катастрофой, а чья – большим шансом, А.Гриценко отметил, что не видит никакого шанса для страны при сохранении у власти действующего президента Петра Порошенко.

"Относительно Зеленского я еще не определился. Люди спрашивают, но я попросил дать мне еще неделю времени. Вот у меня сейчас был разговор с Владимиром Зеленским. Я хочу разобраться и понять для себя, что это за человек. Мы не знакомы, вживую никогда не пересекались. Несколько раз говорили по телефону", - пояснил политик.

Вместе с тем он сообщил, что к нему дважды обращались представители команды П.Порошенко с просьбой поддержать главу государства во втором туре выборов. По его словам, это было 31 марта, в день голосования в первом туре, и на следующий день, 1 апреля.

А.Гриценко не стал говорить, кто именно с ним связывался.

"Были две попытки уговорить меня пообщаться с Петром Алексеевичем. Я ответил: "Пусть придет сюда, скажу ему все в глаза". Я отказался, там не о чем говорить…Когда в глаза врут - я не трачу на это время. Попытка была бесперспективна еще до того, как я вышел на пресс-конференцию после экзит-полов", - сказал он.

Как сообщалось, по итогам поступления 100% электронных протоколов в Центральную избирательную комиссию, в первом туре президентских выборов за А.Гриценко проголосовали 6,9% избирателей. Таким образом, он занял пятое место после кандидатов Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко, которые вышли во второй тур выборов, а также лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко и кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко.

Теги: #зеленский #выборы #гриценко
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