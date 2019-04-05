Выборы2019

Выборы

08:34 05.04.2019

Глава МВД: мы обеспечим безопасность на дебатах и во втором туре выборов

1 мин читать
Глава МВД: мы обеспечим безопасность на дебатах и во втором туре выборов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверяет, что МВД сможет надлежащим образом обеспечить безопасность в ходе проведения дебатов на НСК "Олимпийский" и во время второго тура голосования на выборах президента Украины.

"Когда будет решение, что дебаты будут проходить на "Олимпийском", то мы, безусловно, обеспечим порядок. Мы проходили и финал Лиги чемпионов, и матчи сборной, и были отчаянные противостояния", - сказал А.Аваков в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Он заверил: "Мы обеспечим абсолютную безопасность на этих выборах, в том числе, и на дебатах".

Министр призвал кандидатов в президенты "не разворачивать спираль "кто против меня, тот агент Кремля", "кто не за меня, тот адепт старого".

"Это очень опасная ситуация", - добавил глава МВД, выразив надежду на то, что обострения конфронтации между симпатиками кандидатов не будет.

Теги: #министр #мвд #комментарий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:25 05.04.2019
Аваков не видит угроз от радикальных сил во втором туре выборов

Аваков не видит угроз от радикальных сил во втором туре выборов

08:13 05.04.2019
Аваков: На фоне отсутствия массовых нарушений в первом туре выборов имели место "аномальные участки"

Аваков: На фоне отсутствия массовых нарушений в первом туре выборов имели место "аномальные участки"

00:12 05.04.2019
На фоне отсутствия массовых нарушений в первом туре выборов имели место "аномальные участки" – Аваков

На фоне отсутствия массовых нарушений в первом туре выборов имели место "аномальные участки" – Аваков

23:50 04.04.2019
По делу о подкупе избирателей в Василькове Киевской области допрашивается местная власть, подозрения пока не вручены - глава МВД

По делу о подкупе избирателей в Василькове Киевской области допрашивается местная власть, подозрения пока не вручены - глава МВД

23:35 04.04.2019
Аваков не видит угроз от радикальных сил во втором туре выборов

Аваков не видит угроз от радикальных сил во втором туре выборов

23:11 04.04.2019
Глава МВД: мы обеспечим безопасность на дебатах и во втором туре выборов

Глава МВД: мы обеспечим безопасность на дебатах и во втором туре выборов

22:04 04.04.2019
США тщательно наблюдают за ситуацией в Ливии – Помпео

США тщательно наблюдают за ситуацией в Ливии – Помпео

23:32 01.04.2019
Аваков уверен, что МВД сумеет обеспечить проведение второго тура выборов президента, несмотря на возможное нарастание напряжения

Аваков уверен, что МВД сумеет обеспечить проведение второго тура выборов президента, несмотря на возможное нарастание напряжения

11:09 01.04.2019
Рынок еврооблигаций Украины положительно отреагировал на итоги первого тура выборов – аналитик "Конкорд Капитал"

Рынок еврооблигаций Украины положительно отреагировал на итоги первого тура выборов – аналитик "Конкорд Капитал"

21:29 31.03.2019
День голосования на выборах президента Украины прошел в целом спокойно – МВД

День голосования на выборах президента Украины прошел в целом спокойно – МВД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,25%, Порошенко 16,54%, Тимошенко 13,09% - итоги обработки 55,5% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,2%, Порошенко 16,64%, Тимошенко 13,08% по итогам обработки 50,36% протоколов – ЦИК

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

ПОСЛЕДНЕЕ

У Зеленского обещают представить его команду и план действий до второго тура выборов

По делу о подкупе избирателей в Василькове Киевской области допрашивается местная власть, подозрения пока не вручены

Зеленский сдал анализ в одной из частных клиник Киева, заявив, что "никто не знает о медлаборатории на "Олимпийском"

Зеленский на дебатах хочет услышать людей и ответить на их вопросы – советник

Зеленский сдал анализ в одной из частных клиник Киева

Зеленский прибыл для сдачи анализов в частную клинику, Порошенко собирается в 9:00 сдать их на НСК "Олимпийский"

ЦИК приняла протоколы уже от 188 окружкомов из 199

Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики - штаб Порошенко

Аласания: Дебаты между кандидатами должны проходить в студии Общественного вещателя, с его модератором и по его правилам

Гриценко: Больше в президенты не пойду

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА