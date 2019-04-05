У Зеленского обещают представить его команду и план действий до второго тура выборов

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский до второго тура выборов главы государства представит свою команду и план действий на первые 100 дней президентства, сообщил его советник, бывший член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслан Рябошапка.

"Если у людей есть потребность (а эта потребность, конечно, есть) узнать, какая программа и конкретный план действий у Владимира Зеленского, у его команды, кто те люди, которые будут воплощать этот план действий, то, конечно, эта информация у людей будет и она будет еще до второго тура. Владимир представит как свою команду, так и план действий на первые 100 дней", - рассказал Р.Рябошапка в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Он указал, что "однозначно это будет до второго тура".

"Конкретной даты сейчас нет. Об этом скажет уже сам Владимир Зеленский. Единственный мой месседж - это будет сделано заблаговременно, до самого голосования", - сказал советник В.Зеленского.

Как сообщалось, после первого тура выборов В.Зеленский заявил, что до конца второго тура намерен представить членов своей команды. "До конца второго тура хочу показать пятерку", - сказал он на брифинге.