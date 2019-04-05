По делу о подкупе избирателей в Василькове Киевской области допрашивается местная власть, подозрения пока не вручены

В рамках расследования уголовного производства о подкупе избирателей по программе "Турбота" в Василькове Киевской области допрашиваются руководители местной власти, о конкретных подозрениях пока речь не идёт.

"Как раз сегодня проходили активные следственные действия в Василькове, у нас, к сожалению, допрашивается по этому делу 1,5 тысячи человек. Сегодня проходили допросы и уточнения ситуации в отделе социального обеспечения. Речь шла о том, что допрашивались и ещё будут допрашиваться мэр города, секретарь совета", - рассказал министр в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", комментируя информацию о том, почему по данному делу нет задержанных и никому не выдвинуты подозрения.

Он добавил: "Думаю, это не слишком хороший фон для местной власти. И вопрос, пойдут ли они дальше по этой схеме, не заключается в том, получат ли они подозрение до или после второго тура. А я думаю, что ни один здравый человек при таких обстоятельствах не продолжит такой своей деятельности".