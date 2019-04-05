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07:51 05.04.2019

Зеленский прибыл для сдачи анализов в частную клинику, Порошенко собирается в 9:00 сдать их на НСК "Олимпийский"

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Зеленский прибыл для сдачи анализов в частную клинику, Порошенко собирается в 9:00 сдать их на НСК "Олимпийский"

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский в продолжение дискуссии об условиях проведения дебатов накануне второго тура выборов прибыл в одну из частных клиник Киева, чтобы сдать анализы на содержание в организме алкоголя и наркотических веществ.

Вместе с тем, как известно, действующий президент Украины Петр Порошенко намерен сдать аналогичный анализ в 9:00 в медпункте на НСК "Олимпийский".

Проведения медицинской экспертизы потребовал В.Зеленский в своем видеообращении к П.Порошенко, опубликованном 3 апреля вечером. Шоумен подчеркнул, что кандидаты должны "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов". Помимо этого, он выдвинул ряд других условий для проведения теледебатов с оппонентом, среди которых – дебаты на НСК "Олимпийский".

Через несколько часов появилось видеообращение П.Порошенко, в котором глава государства согласился участвовать в дебатах на стадионе. Спикер его избирательного штаба Олег Медведев на брифинге 4 апреля заявил, что президент Украины в пятницу в 9:00 будет ждать своего оппонента в медицинском пункте на "Олимпийском" для сдачи анализов.

В этот же день вечером политконсультант В.Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что их штаб считает заангажированным медпункт на "Олимпийском", поэтому предложил пройти медицинскую экспертизу в одной из частных клиник Киева.

Теги: #анализы #выборы
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