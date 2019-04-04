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20:18 04.04.2019

Аласания: Дебаты между кандидатами должны проходить в студии Общественного вещателя, с его модератором и по его правилам

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Аласания: Дебаты между кандидатами должны проходить в студии Общественного вещателя, с его модератором и по его правилам

Дебаты между кандидатами в президенты Украины, согласно законодательству, должны проходить в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), с ее модератором и по ее правилам, заявляет глава НОТУ Зураб Аласания.

"Не успели переговоры начаться, как успели завершиться. Не знаю, каким будет ответ кандидата Порошенко кандидату Зеленскому, но комментарий Общественного будет следующим: "Господа кандидаты. Дебаты - по "Закону о выборах президента Украины". В студии Общественного вещателя. С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя". Точка", - написал З.Аласания на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, вечером 3 апреля кандидат президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский призвал другого кандидата в президенты, действующего главу государства Петра Порошенко выйти на дебаты и выполнить ряд выставленных ним условий, одним из которых было проведение дебатов на НСК "Олимпийский".

В ночь на 4 апреля П.Порошенко ответил на условия В.Зеленского об участии в дебатах на НСК "Олимпийском". "Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил П.Порошенко.

З.Аласания заявил, что телевидение обязательно подготовит проведение дебатов между В.Зеленским и П.Порошенко 19 апреля и пояснил, что постановлением Центральной избирательной комиссии от 2014 года детально прописан порядок проведение дебатов. "Там не предусмотрены свободные форматы, даже с ведущими - а просто с модератором", - сказал глава НОТУ.

Позднее З.Аласания пояснил, что дебаты на НСК "Олимпийском" и 19 апреля в студии НОТУ состоятся независимо друг от друга.

Теги: #дебаты #ноту #выборы
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