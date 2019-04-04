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Выборы

20:18 04.04.2019

Гриценко: Больше в президенты не пойду

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Гриценко: Больше в президенты не пойду

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявляет, что более не намерен баллотироваться в президенты Украины.

"Полсотни ботов удалил сегодня. За период кампании более 10 тысяч… Пустые аккаунты, липовые "друзья"… И чего сбежались сюда? Я же вас успокоил: больше в президенты не пойду!", - написал А.Гриценко на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Как сообщалось, по итогам поступления 100% электронных протоколов в Центральную избирательную комиссию, в первом туре президентских выборов за А.Гриценко проголосовали 6,9% избирателей. Таким образом, он занял пятое место после кандидатов Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко, которые вышли во второй тур выборов, а также лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко и кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко

Теги: #гриценко
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