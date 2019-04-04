Зеленский предложил Тимошенко быть гарантом честных правил дебатов с Порошенко – ждет ответа в течение 24 часов

Кандидат в президенты Украины шоумен Взадимир Зеленский предложил занявшей третье место в президентской гонке лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко быть гарантом "честных правил" предстоящих дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.

"Для избежания подкупов, провокаций, административного давления, мы предлагаем назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов. Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? Ждем ответ на протяжении 24 часов", - сказал В.Зеленский в видеообращении, обнародованном на его странице в соцсети Фейсбук.

Он также отметил, что президент Украины Петр Порошенко принял его вызов на дебаты.

"Господин президент, Ваши нелепые извинения я принимаю, я человек простой. Что касается трети граждан Украины – пусть решают сами. Эти дебаты – это шанс объединить Украину и прославить на весь мир как свободную демократичную страну", - уверен В.Зеленский.