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18:18 04.04.2019

В штабе Зеленского пригласили Порошенко в 8.00 пятницы сдать анализы в лаборатории "Eurolab", а не на НСК "Олимпийский"

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В штабе Зеленского пригласили Порошенко в 8.00 пятницы сдать анализы в лаборатории "Eurolab", а не на НСК "Олимпийский"

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского выступил с предложением для кандидатов в президенты сдать анализы в независимой лаборатории во избежание каких-либо фальсификаций.

"При всем уважении к "Олимпийскому", я думаю, что есть независимые площадки. Поэтому завтра в 8 утра мы приглашаем и нашего оппонента, и вас всех в Eurolab – это абсолютно независимая лаборатория, где можно будет сдать анализы и ни у кого не возникнет вопросов о том, что где-то кто-то что-то подтасовал, попробовал повлиять", - сказал политконсультант и советник штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков журналистам в четверг.

В то же время, он отметил, что команда В.Зеленского готова рассмотреть другие независимые лаборатории для сдачи анализов, которые предложит команда их оппонента – действующего президента Петра Порошенко.

Политконсультант сообщил, что лаборатория, где штаб В.Зеленского предлагает кандидатам сдать анализы, расположена на ул.Соломенская, 11 в Киеве.

Д.Разумков отметил, что в четверг правоохранители оцепили НСК "Олимпийский". "Если мы говорим о независимой лаборатории – это одна история. Когда мы с вами обсуждаем помещение даже, которое находится под контролем власти – тут есть определенные опасения", - сказал он.

По словам Д.Разумкова, В.Зеленский обнародует результаты своего обследования.

Теги: #дебаты #порошенко #зеленский #выборы
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