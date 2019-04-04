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17:08 04.04.2019

У президента Порошенко до конца избирательной кампании запланированы международные визиты

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У президента Порошенко до конца избирательной кампании запланированы международные визиты

До конца избирательной кампании у президента Украины Петра Порошенко запланированы международные визиты, сообщил спикер избирательного штаба кандидата на пост главы государства П.Порошенко Олег Медведев.

"У него (П.Порошенко - ИФ) запланированы международные поездки до конца кампании (избирательной кампании - ИФ), международные встречи", - рассказал О.Медведев на брифинге в четверг в Киеве.

Он также сообщил, что президент будет участвовать "в серьезных испытаниях военной техники".

О.Медведев напомнил, что закон запрещает президенту идти в отпуск на время избирательной кампании и перекладывать на кого-то выполнение своих обязанностей.

Согласно законодательству, второй тур выборов должен быть назначен на 21 апреля.

Теги: #избирательная_кампания #порошенко #олег_медведев
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