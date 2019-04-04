Выборы2019

Выборы

16:45 04.04.2019

Волкер: США будут сотрудничать с любым президентом Украины

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Волкер: США будут сотрудничать с любым президентом Украины

Соединенные Штаты Америки будут сотрудничать с любым президентом Украины независимо от того, кто победит на президентских выборах, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы будем работать с Украиной над всеми этими пунктами. И мы будем работать с любым руководством, которое придет к власти. Украина сделала больше за последние 2 года, чем за предыдущие 25, но еще много работы впереди", - сказал он, сообщает "Громадське" в четверг.

По его словам, США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.

Теги: #сша #волкер #выборы
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