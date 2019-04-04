В команде Порошенко выступают за проведение раундов дебатов – на НСК"Олимпийский" и 19 апреля в НОТУ

Советник президента Украины Петра Порошенко Ростислав Павленко высказался за проведение дебатов кандидатов на пост главы государства накануне второго тура голосования - и на НСК "Олимпийский", и 19 апреля на базе Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

"Мы считали бы возможным провести несколько раундов дебатов. Первый раунд "ну, стадион, так стадион"... И, конечно, необходимо исполнить закон Украины и принять участие в дебатах, которые предусмотрены в случае объявления повторного голосования. В этот раз - 19 апреля - с "Суспильным телевидением" в формате, который предусмотрен украинским законодательством", - сказал Р.Павленко на пресс-конференции в четверг в Киеве.